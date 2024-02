Rete genovese, con la scusa dello Skymetro meno bus

"E' stata pubblicata la notizia che temevamo: con la scusa dello Skymetro verrà tagliato del 25% il servizio di autobus (13 e 14) lungo la sponda destra del Bisagno, quella con più abitanti". Lo dice la "Rete genovese" dei comitati, ribadendo la propria posizione a proposito del progetto Assi di forza: "Il trasporto pubblico in Valbisagno, con queste scelte peggiorerà piuttosto che migliorare, alla modica cifra di poco meno di 150 milioni (oltre al mezzo miliardo per lo Skymetro)". Per i comitati il risultato dell'operazione si riassumerebbe in: "più soldi e meno servizio". "La motivazione ufficiale del taglio è che lo Skymetro assorbirebbe parte dell'utenza attuale del bus - spiega una nota di Rete genovese - . Ma intanto è molto dubbio il fatto che lo Skynetro possa assorbire utenza che oggi prende il bus in sponda destra: gli esperti del Comune dicono che il tempo per raggiungere le fermate dello Skynetro, anche più di 10 minuti, verrà recuperato dal minor tempo di percorrenza sulla linea, ma trascurano il fatto che il vantaggio di tempo diminuirebbe mano a mano che le fermate sono più vicine a Brignole e, soprattutto trascurano il fatto che attraversare il Bisagno con la tramontana o lo scirocco, con la pioggia o dei pesi non è certo salutare né piacevole". E la Rete esprime perplessità anche sulla fattibilità del progetto Skymetro "ma intanto il Comune pianifica i tagli". La conclusione: "E' prevedibile che aumenteranno le persone che useranno automobili e scooter, alla faccia della tanto declamata "sostenibilità" da parte della nostra amministrazione - scrivono - degli obiettivi di mitigazione dell'inquinamento (qualità dell'aria), della (qualità dell'aria), della prevenzione degli incidenti stradali, della lotta ai cambiamenti climatici".



