Porti: Cgil, firmata intesa per la sicurezza sul lavoro a Genova

Per aumentare la sicurezza sul lavoro nel porto di Genova l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e i sindacati hanno firmato un'intesa per l'estensione provvisoria dei presidi di sicurezza del lavoro. Lo comunica la Cgil definendolo "un passo in avanti per la sicurezza dei lavoratori portuali". L'accordo è stato sottoscritto dai sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil e da quelli di categoria.

Attraverso l'intesa l'Autorità portuale rafforza la prassi dell'estensione di protocolli, direttive informative e rilievi anche a tutti coloro che operano nell'indotto portuale ed in particolare nelle aree attigue al porto. In tali aree potranno agire anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito del porto.

Le richieste sindacali vertevano anche sui rischi per la sicurezza dei lavoratori dovuti dalle tante interferenze che si vengono a creare tra il lavoro portuale e i cantieri edili.

"Grazie all'intesa saranno intensificate le verifiche e i controlli da parte dell'Autorità portuale e della Asl 3. - spiega la Camera del Lavoro - Inoltre il personale tecnico dell'Ente bilaterale dell'edilizia e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno accedere, con i propri rappresentanti anche ad aree portuali ed opereranno in sinergia con i rappresentanti di sito del porto".



