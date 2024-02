Incendio in cantina palazzo usata da clochard, 15 intossicati

Quindici persone, tra cui cinque minori, sono state portate in ospedale la scorsa notte per una serie di controlli per intossicazioni più o meno lievi in seguito a un incendio divampato in un condominio di via San Secondo a Ventimiglia (Imperia).

All'origine delle fiamme ci sarebbe un fuoco accesso in un cantina, pare utilizzata da un senza tetto che voleva scaldarsi o cucinarsi qualcosa, il cui fumo si è propagato alla tromba delle scale (con una sorta di effetto camino), entrando nelle abitazioni.

Undici dei quindici intossicati sono già stati dimessi, altri quattro, tra cui una donna in gravidanza portata all'ospedale di Imperia (gli altri sono stati ricoverati a Sanremo e Bordighera), potrebbero essere dimessi in giornata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l'accaduto, con la polizia e i vigili del fuoco. La maggior parte degli intossicati è di origine straniera. Si tratta di famiglie di pachistani e bengalesi, che vivono regolarmente nell'edificio.



