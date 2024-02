Stelle nello Sport festeggia 25 anni con una serie di eventi

Il progetto 'Stelle nello Sport' nato per celebrare gli sportivi e promuovere le discipline meno conosciute in Liguria compirà 25 anni nell'anno di Genova Capitale Europea dello Sport. Un impegno destinato a crescere, con particolare attenzione al sociale con il crescente sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS, al mondo della scuola e a cittadini di "tutte le abilità". È stato presentato dall'ideatore Michele Corti in una conferenza stampa a Palazzo Tursi con la partecipazione degli assessori allo Sport di Regione e Comune, Simona Ferro e Alessandra Bianchi.

"Il 2024 sarà un anno di eventi e attività per la promozione dello sport e dei suoi valori", annunciano gli organizzatori. Al via le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell'anno nelle tradizionali categorie: rossoblucerchiati, big, junior, green e società, ma anche il premio fotografico 'Nicali-Iren', il concorso scolastico 'Il Bello dello Sport, gli incontri nelle scuole con i campioni e gli esperti su temi quali alimentazione, droghe, dipendenze. Appuntamento speciale il 4 aprile a Palazzo Ducale per festeggiare '25 anni di emozioni sportive' nella charity night delle Stelle dedicata alla fondazione Gigi Ghirotti mentre il 23 maggio ci sarà il 25mo galà delle Stelle ad anticipare tre giornate di 'Festa dello Sport' che tornerà al Porto Antico di Genova dal 24 al 26 maggio mentre lo 'SportAbility Day' illuminerà l'impianto 'Sciorba MySport' il 28 settembre. A novembre gli appuntamenti all'interno del 'Festival Orientamenti' e poi il 'Natale degli Sportivi'.

"Stelle nello Sport vuole essere una vetrina importante per tutte le realtà sportive liguri, - spiega Corti - ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la 'rete' che ogni anno sostiene in modo significativo la Fondazione Gigi Ghirotti". "In 25 anni Stelle nello Sport è riuscita a diventare la principale vetrina di tutto lo sport regionale", commenta Ferro. "Nell'anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, Stelle nello Sport taglia il traguardo del quarto di secolo", rimarca Bianchi.



