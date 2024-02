Cinque Terre, su tariffe Regione accoglie proposte sindaci

"Credo siano state recepite molte delle cose che il territorio ci chiedeva. Ovvero l'allungamento dei viaggi notturni fino alle 2 di notte, la riduzione delle giornate in fascia rossa, scontistica per chi sta più giorni alle Cinque Terre che così avrà un beneficio sensibile. Quello che dobbiamo ribadire è che nessun cittadino della Liguria pagherà un euro in più. L'aumento di cui parliamo si riferisce solo a quei 4 milioni e mezzo di turisti che affollano le Cinque Terre, nella speranza che la segmentazione tariffaria li porti ad atteggiamenti di consumo consapevoli e spalmati nel tempo".

Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti al termine della riunione, tenuta in Regione Liguria, tra lo stesso Toti, gli assessori Trasporti Sartori e infrastrutture Giampedrone, il presidente del Parco nazionale Cinque Terre Donatella Bianchi e i sindaci delle Cinque Terre oltre a Tiziano Savini direttore regionale Liguria Trenitalia, convocata per affrontare la questione delle nuove tariffe ferroviarie.

"Arriveremo dove vogliamo arrivare - ha detto Toti -: vogliamo un turismo di qualità, vogliamo che le nostre Cinque Terre vengano vendute a un turista giapponese, americano, cinese, indiano almeno a quanto viene venduto un vaporetto di Venezia, una corsia in aliscafo tra Amalfi e Positano o una salita in seggiovia per andare a mangiare in un rifugio".

Dunque le proposte portate dai sindaci del territorio, che Regione Liguria ha accolto sono, in sintesi, queste: riduzione delle giornate "rosse" definite in base all'afflusso turistico da 115 a 104, passaggio da 52 a 57 di quelle gialle mentre le verdi da 66 passano a 72; scontistica per residenti che passa dal 50% all'80% per gli abbonamenti sulla tratta del Cinque Terre express, con l'estensione ai proprietari di immobili e alle famiglie. E poi la carta adulti per 3 giorni che passa da 84,20 a 78,50 nelle giornate rosse, da 69,30 a 65,50 nelle gialle, da 48,20 a 46,50 nelle verdi, l'introduzione di carte scontate a due o tre giorni per ragazzi e over 70, oltre all'introduzione dei treni notturni nei week end dal 9/6 al 16/9 e l'applicazione della tariffa verde per i treni in partenza da Levanto e dalla Spezia dopo le 19.30. "Abbiamo registrato alcune aperture sulle proposte avanzate come ente parco e come sindaci, anche con il contributo delle associazioni - ha spiegato Federica Pecunia, sindaco di Riomaggiore - aspettiamo la proposta formale da parte della Regione con le modifiche discusse oggi e sarà necessario fare un nuovo passaggio nei consigli comunali, nuovi confronti con il territorio, ma dobbiamo arrivare alla definizione comunque di un accordo che salvaguardi lo sviluppo economico delle Cinque terre e il parco".



