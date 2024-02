Cade in cava d'ardesia della Val Fontanabuona, grave operaio

Grave infortunio sul lavoro in una cava di ardesia in località Isolona di Orero nell'entroterra di Chiavari in Val Fontanabuona. Un operaio di 58 anni è caduto in una zona di scavo da 4 metri d'altezza riportando un trauma cranico e sospette lesioni spinali. L'allarme è stato lanciato da altri dipendenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'auto medica e i militi della croce rossa di Cicagna. Viste le condizioni dell'operaio ne è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Per determinare l'esatta dinamica del grave infortunio sul posto anche ispettori della sicurezza dell' Asl 4.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA