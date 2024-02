Ansaldo Energia: Toti, pietra miliare dell'industria del Paese

"Ansaldo Energia è una delle pietre miliari dell'industria del nostro Paese fatta di storia, eccellenza e capacità di innovazione. Con oltre 2.400 dipendenti a Genova e un indotto di 10mila, Ansaldo è uno dei più grandi stabilimenti d'Italia, che guarda al futuro nel settore del nucleare e delle tecnologie green". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in visita allo storico stabilimento di Genova Campi dove è stato accolto dall'amministratore delegato Fabrizio Fabbri e dalla nuova dirigenza aziendale.

"Come Regione, e per quanto di nostra competenza, continueremo a sostenere questa azienda - ribadisce Toti - per conquistare sempre maggiori quote di mercato dopo la crisi energetica che ha investito l'Europa a seguito della guerra tra Russia e Ucraina".



