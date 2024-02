Agn Energia torna 100% genovese, Risso 'inizia nuova fase'

"Il percorso comune con Italmobiliare ha portato una trasformazione e una crescita importante per Agn Energia, che opera in un contesto sfidante e in continua evoluzione, dove ci sono grandi opportunità per chi le sa cogliere". Così il presidente di Agn Energia e di Confindustria Genova Umberto Risso commenta l'esperienza vissuta con Italmobiliare, conclusa oggi con il riacquisto dell'azienda per 100 milioni con un buyback del 32,02% del capitale sociale, che dal 2018 era in mano alla holding Italmobiliare di partecipazione controllata dalla famiglia Pesenti.

L'operazione fa sì che il controllo di Agn Energia, società attiva nel mercato del gas GPL e in altri settori energetici, torni al 100% 'genovese'. Il presidente definisce "l'esperienza con Italmobiliare positiva" poiché ha consentito una crescita della società e ora "l'azienda torna più forte" interamente genovese, nelle mani della famiglia Risso. "Siamo soddisfatti di questa esperienza. Da domani inizia la nuova fase di un piano strategico ben delineato", sintetizza Risso. Agn Energia, sede a Genova, controllata dalla Holding Quiris, gestisce oltre 250.000 clienti e conta circa 700 tra dipendenti e collaboratori, distribuiti in 33 sedi sul territorio nazionale.



