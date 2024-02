XV rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo motoristica

Ritorna la Coppa Milano-Sanremo: giunta alla sua XV rievocazione storica, la "Signora delle gare" scalda i motori per un'edizione iconica. Dal 14 al 17 marzo 2024 gli equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili, potranno cimentarsi in un percorso reso ancora più tecnico da un aumento delle prove speciali, che ora superano le 100, comprese quelle di media.

Oltre 1000 chilometri di gara e più di 140 comuni attraversati nell'ottica di creare un format di gara ancor più avvincente ed esclusivo che nelle passate edizioni, senza dimenticare la tradizione. Per questa edizione è previsto un ritorno alla tradizione che manterrà comunque alcune delle principali novità introdotte lo scorso anno, ovvero la partenza e l'arrivo a Milano, confermando un percorso circolare e quattro giorni di gara.

L'Automobile Club Milano sarà anche quest'anno l'ente che ufficialmente patrocinerà e supporterà la manifestazione e tramite il suo organo sportivo Aci Sport, ne conferirà valenza agonistica nell'ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi, che si aprirà con la Coppa Milano Sanremo, proseguendo con il Circuito Stradale del Mugello, la Coppa d'Oro delle Dolomiti e la Targa Florio Classica. Le vetture ammesse a prendere parte alla speciale classifica saranno quelle prodotte dagli albori fino al 1965 compreso, a differenza della categoria Legend che raggrupperà le restanti vetture storiche prodotte dal 1966 fino al 1990 compreso. Come lo scorso anno, vi sarà inoltre la possibilità di partecipare anche al cosiddetto "Rendez-Vous", l'esclusivo tributo riservato alle supercar moderne ed alle più iconiche youngtimer costruite dal 1991 fino ai giorni nostri.

"La competizione in ogni sua edizione ha in programma manifestazioni ricche di fascino e di particolare richiamo per il pubblico e per i partecipanti - sottolinea Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano -. Le vetture costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e cultura, un vero e proprio museo itinerante con eccellenze di design e di tecnologia italiane e straniere".



