Violentò una ragazza a Genova, condannato a 5 anni

E' stato condannato a cinque anni di carcere con rito abbreviato il pusher che la notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio di un anno fa ha violentato una 28enne in un vicolo del centro storico, nella zona di piazza della Meridiana. L'uomo, Moussa Ngom, 35 anni, tossicodipendente da crack, l'aveva anche minacciata di far male al suo ragazzo, che si era da poco allontanato. Le aveva dato un pugno in faccia e poi l'aveva violentata. La donna, soccorsa, era stata ricoverata all'ospedale Galliera dove aveva era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le indagini erano state affidate alla squadra mobile, che nel giro di tre giorni, grazie alle telecamere e al racconto della stessa vittima, era risalita all'aggressore, arrestato mentre rientrava a casa in centro storico. La donna si era rivolta al centro antiviolenza Mascherona che le ha fornito il supporto psicologico e poi quello legale, attraverso l'avvocata Nadia Calafato. Il 35enne, difeso dall'avvocato Alessandro Famularo, si trova tuttora in carcere. Il gup Matteo Buffoni lo ha condannato per violenza sessuale, lesioni e cessione di sostanze stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA