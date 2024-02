Unipol-Ambrosetti, Liguria 17ma per stato di salute popolazione

"La Liguria si classifica al 17mo posto nella classifica delle Regioni italiane nel 2023 per stato di salute della popolazione, perdendo le 6 posizioni guadagnate nel 2022, e scende al 14mo per efficacia, efficienza e appropriatezza dell'offerta sanitaria rispetto all'11mo posto occupato lo scorso anno". Lo rileva il 'Welfare Italia Index 2023', strumento di monitoraggio realizzato da 'Welfare, Italia', think tank nato su iniziativa del Gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

Secondo la ricerca "la Liguria si attesta al quarto posto per spesa sanitaria pubblica nel 2023 con un esborso medio pro capite di 2.462 euro all'anno, sopra alla media nazionale di 2.329, e al quinto posto per spesa sanitaria privata con 687 euro a persona rispetto ai 604 euro della media nazionale".

La Liguria si conferma "la Regione più anziana d'Italia con 30,9 pensionati ogni 100 abitanti, mostrando comunque una lieve decrescita rispetto ai 31,2 del 2019 e accorciando di circa mezzo punto lo scarto con la media italiana di 27,5".



