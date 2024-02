Turismo scolastico delle radici,uno scambio Genova-Mar del Plata

Presentato stamani in Regione il progetto "Turismo Scolastico delle Radici 2024" realizzato da Massimo Ruggero, project manager e presidente del Club per Unesco di Genova Metropolitana in collaborazione con l'Associazione dei Liguri nel Mondo. Si tratta del progetto internazionale tra Genova e Mar del Plata che condividerà i programmi ecomuseali italo-argentini di internazionalizzazione della rete ligure di Club Unesco Genova e che gode del patrocinio dell'ambasciata della Repubblica di Argentina in Italia, del Consolato d'Italia di Mar del Plata, della direzione scolastica delle Circoscrizioni consolari di Buenos Aires e Mar del Plata, di Acaesit (Asociación Civil Asistencia Escuelas Italianas Mar Del Plata) e di Regione Liguria che condividerà i programmi ecomuseali italo-argentini di internazionalizzazione dellarRete ligure di Club Unesco Genova.

Le attività proposte valorizzano gli scambi interculturali tra le scuole metropolitane liguri e le rappresentanze istituzionali di Argentina finalizzati alla costituzione dell'ecomuseo italiano internazionale storico-antropologico delle Radici della città di Mar del Plata. Nell'ampio ed articolato programma di eventi italo argentini sono previsti accordi e scambi di best practices tra le scuole Italiane della rete Acaesit di Mar del Plata ed alcuni Istituti scolastici metropolitani genovesi e dei territori dell'Ecomuseo dei territori limitrofi colombiani e dell'emigrazione ligure che ad oggi si rivolgono ad alcune amministrazioni delle aree tra la Val Fontanabuona e i territori limitrofi del Chiavarese. Il progetto, aperto anche alla collaborazione delle altre 8 strutture ecomuseali della rete Unesco di Liguria (con oltre 40 Comuni coinvolti), prevede l'incontro delle delegazioni diplomatiche sui territori degli Ecomusei (la cosiddetta "Esperienza delle Radici" tra gli ecomusei a Genova e in Buenos Aires e Mar del Plata), attività didattiche e laboratoriali, conferenze, due mostre internazionali e una serie di concorsi artistico-culturali tra gli studenti genovesi con cui verranno individuati i quattro giovani ambasciatori delle Radici italiane premiati da club Unesco Genova e Associazione dei Liguri nel mondo.



