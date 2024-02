Shoah, delegazione ligure in visita ad Auschwitz e Birkenau

Viaggio in Polonia per la delegazione ligure composta da 24 studenti vincitori della XVI edizione del concorso '27 Gennaio-Giorno della memoria' organizzato dal Consiglio regionale della Liguria per approfondire e non dimenticare la Shoah. I giovani hanno visitato il lager di Auschwitz-Birkenau, uno dei più grandi campi di sterminio nazisti, che era stato costruito a pochi chilometri dalla città polacca di Cracovia.

Il viaggio prosegue oggi con la visita al quartiere ebraico di Cracovia e alla ex fabbrica di Schindler, oggi diventata un museo sulla Shoah e sull'occupazione tedesca della Polonia. Gli studenti sono accompagnati dal vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna e dai consiglieri regionali Roberto Arboscello, Giovanni Boitano, Roberto Centi, Gianni Pastorino e Ferruccio Sansa. "Per tanti giovani compiere un viaggio fino al centro dell'orrore e di questa immane tragedia è una delle esperienze più formative, profonde, emotivamente e intellettualmente coinvolgenti che il nostro sistema scolastico, culturale e istituzionale possa offrire", commenta Sanna. Il consigliere Arboscello sottolinea come "gli occhi degli studenti in visita ad Auschwitz dicano tutto perché è un'esperienza che segna profondamente". Per Boitano "rtornare di nuovo in questi campi di sterminio dove regnò la violenza, il dolore e la morte non lenisce la dolorosa consapevolezza del male che l'uomo, accecato da pregiudizi e in una folle pianificazione, possa arrecare ad altri uomini, donne e bambini innocenti".

Per Centi "è riecheggiato nella mia mente il verso di Virgilio: le cose hanno lacrime, perché mai tante lacrime ho percepito, tutte insieme, come in questa giornata". Pastorino ricorda "prima le leggi razziali poi i campi dì concentramento e Auschwitz, dove è stato ucciso il senso di umanità . Essere qui con gli studenti della Liguria è un onore e un dovere. Non dobbiamo dimenticare mai e, soprattutto, dobbiamo conoscere per contrastare nuovi e vecchi fascismi".



