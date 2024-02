Sfreccia a 107 km/h in corso Italia a Genova, patente ritirata

Sfrecciava con la moto a 107 chilometri all'ora in corso Italia a Genova, più del doppio del limite consentito, ma è stato fermato dalla polizia locale che gli ha ritirato immediatamente la patente di guida in vista della sospensione della stessa a cura del Prefetto. È l'episodio che ha visto protagonisti i vigili genovesi, che hanno multato un 44enne sul lungomare dei genovesi.

La polizia locale ha inoltre inseguito un uomo su un motociclo rubato con addosso un cutter. Il conducente diretto verso la circonvallazione ha cercato di sottrarsi all'alt impartito dalla pattuglia della Polizia locale impegnata nel quartiere di Prè. Dopo un breve inseguimento l'uomo è stato fermato: risultato pluripregiudicato e già sottoposto a misura di sicurezza, era alla guida di un motociclo rubato. Il cinquantenne è stato denunciato per porto di oggetto atto a offendere, guida senza patente e ricettazione ed è stato segnalato al magistrato di sorveglianza per l'aggravamento della misura di sicurezza.



