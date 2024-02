Sestri Levante per due giorni capitale del gusto

Sestri Levante oggi e domani sarà la capitale del gusto e dei marchi legati alla ristorazione.

All'ex convento dell' Annunziata questa mattina si è aperta la prima edizione di "In Gusto" iniziativa promossa da Veridea una delle realtà all'ingrosso del Levante Ligure. "L'enogastronomia da anni è volano del turismo ligure - ha detto l assessore regionale Augusto Sartori presente all inaugurazione degli stand - le cifre raggiunte sono importanti ma bisogna ancora lavorare per allungare la stagione ". Molti locali sono chiusi da novembre a marzo".

"Purtroppo nei mesi invernali i costi di personale e gestionale continuano a correre - spiega Sartori - la regione con il Patto sul turismo sta proponendo bonus per favorire il mantenimento dei posti di lavoro in bassa stagione nelle strutture ricettive bisognerà intervenire anche nella ristorazione e commercio con incentivi occupazionali". Sestri Levante ha superato Recco nel primato della ristorazione? " Diciamo che nel nostro comune ci sono alcuni operatori - dice Giuseppe Ianni assessore al turismo di Sestri Levante - che negli ultimi anni hanno investito molto rinnovando i locali e creando una potenzialità in termini di posti a tavola ma soprattutto con una qualità che viene premiata non solo dai turisti ma anche dai genovesi".

La manifestazione "In gusto", che continuerà per l'intera giornata di domani, ha visto la collaborazione dell' "Accademia del Turismo di Lavagna con i suoi cento studenti suddivisi tra sala-bar e cucina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA