Questore Genova, "non basta repressione, bisogna comprendere"

La devianza minorile e le dipendenze da droga non si risolvono "solo con la repressione" ma "capendo i motivi del disagio dei ragazzi, anche con antropologi" e con "l'aiuto di scuole, famiglie e associazioni".

E' quanto ha detto il questore di Genova Orazio D'Anna nell'incontro di saluto con la stampa. D'Anna andrà in pensione a fine mese e lascerà il posto a Silvia Burdese. "Per fortuna qui - il bilancio del questore uscente - non ci troviamo di fronte a baby gang ma a raggruppamenti di giovani che non hanno ideali di riferimento. E per questo poi prendono strade che non dovrebbero prendere. L'attenzione dovrà comunque essere forte ed efficace. Così come per quanto riguarda le droga: bisogna partire dal perché c'è la richiesta. In questo caso bisogna riprendere a parlare con i ragazzi e fare capire gli effetti nefasti che le droga hanno su di loro".

A preoccupare il numero di reati contro le donne. Nel 2023 sono stati 150 gli ammonimenti del questore nei confronti di uomini che maltrattano o di stalker, centinaia gli allontanamenti da casa. E poi, sono stati oltre 100 i Daspo sportivi, e quelli urbani di divieto di avvicinamento a bar e discoteche. "Attenzione particolare - conclude D'Anna - alla criminalità organizzata, viste anche le importanti opere pubbliche che sono in cantiere. Abbiamo fatto numerosi protocolli di legalità e ne verranno fatti altri per garantire la legalità".



