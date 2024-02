Oltre 4 milioni per la nuova area interna della Val Fontanabuona

Gli oltre 4 milioni stanziati a livello nazionale per migliorare i servizi della nuova area interna della Val Fontanabuona sono stati al centro di un incontro a Cicagna tra la Regione Liguria e i sindaci degli undici Comuni interessati.

L'incontro, organizzato con la collaborazione di Anci Liguria, ha evidenziato le priorità emerse nei tavoli intercorsi da gennaio 2023 con oltre 140 stakeholder territoriali: la salute, i trasporti, l'istruzione e lo sviluppo locale. E le proposte di azioni volte ad aumentare il sistema dei servizi sanitari di prossimità, come il rafforzamento della casa di comunità di Cicagna e del sistema degli infermieri di comunità, migliorare il servizio di trasporto scolastico, rafforzare l'offerta formativa in particolare per i ragazzi del primo ciclo, rilanciare l'economia dei territori attraverso turismo rurale, strutture di accoglienza turistica e nuovi servizi per la popolazione con la valorizzazione degli spazi culturali.

A presentare le azioni il referente della strategia regionale aree interne e assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, il vicepresidente regionale e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, l'assessore regionale al Paesaggio e alla Formazione Marco Scajola, il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai e il sindaco del Comune di Cicagna Marco Limoncini.

"Per promuovere e tutelare con progetti di sviluppo che adeguino la qualità dei servizi essenziali di una più ampia fetta di territorio, siamo riusciti, con i criteri dettati da Roma, a non lasciare indietro nessun Comune ligure meritevole del riconoscimento di area interna. Ed è stato così possibile portare a compimento un lungo iter, che ha consentito anche alla Val Fontanabuona di rientrare nella strategia nazionale aree interne e promuovere azioni utili a garantire lo sviluppo locale e il rafforzamento di servizi essenziali di cittadinanza attraverso risorse ordinarie e a valere sui fondi Fesr, Fse e Feasr", spiega l'assessore allo Sviluppo economico Piana annunciando che la Regione sarà protagonista del piano con una dotazione iniziale di 10 milioni a valere sui fondi Fesr.





