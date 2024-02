Nonna Giuditta compie 108 anni, tra le più longeve della Liguria

Ha compiuto 108 anni una delle nonne più anziane della Liguria, la signora Giuditta Barbieri, che è stata festeggiata con fiori, musica, canti, balli e una grande torta preparata dai cuochi della Fondazione Orengo Demora di Borgomaro (Imperia), la residenza protetta che la ospita dal 2017.

L'arrivo della festeggiata, nel salone polifunzionale della struttura, è stato accolto da un applauso e dal coro degli alpini della sezione di Conio, che ha intonato il classico 'tanti auguri'. Prima del taglio della torta sono stati letti i messaggi di auguri del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del suo vice Alessandro Piana, oltre che dell'assessore all'Urbanistica Marco Scajola e del presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola.

Giuditta Barbieri è nata a Cassano d'Adda in provincia di Milano nel 1916 ed è ospite della fondazione dall'agosto del 2017. Nella sua vita è stata impiegata dell'azienda Motta per la quale confezionava i panettoni e successivamente si è dilettata in lavori di sartoria. Ha avuto tre figli, tre nipoti e quattro pronipoti.



