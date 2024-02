Maltempo, Toti 'diverse frane e smottamenti in Liguria'

"Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione civile per tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo la Liguria, provocando diverse frane e smottamenti sul territorio". Lo riferisce il presidente della Regione Giovanni Toti via social facendo il punto sulle maggiori criticità a seguito dell'allerta meteo gialla emanata da Arpal in Liguria.

"È in via di risoluzione la frana che nella serata di ieri aveva interrotto la circolazione sull'A10 tra Celle e Varazze, direzione Genova: è stato riaperto il tratto a corsia unica. - spiega Toti - Per quanto riguarda la frana che ieri pomeriggio ha invaso via Roma a Pieve Ligure, isolando la parte alta del paese, al momento raggiungibile solo a piedi, sono ancora in corso i lavori di Città metropolitana di Genova per riaprire la strada. Nella notte sono state evacuate alcune persone, che hanno trovato sistemazione autonoma, i collegamenti con la parte alta del paese sono garantiti da un mezzo del Comune. Per la giornata di oggi il Comune ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado".

Segnalati altri smottamenti nei comuni della Spezia (Località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto: la riapertura è prevista per domani, a senso unico alternato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA