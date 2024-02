Maltempo, riaperta l'autostrada A10 dopo la frana

È stata riaperta al traffico l'autostrada A10 tra Celle e Varazze in direzione Genova a seguito della frana che la scorsa notte ha invaso la corsia centrale e quella di sorpasso. Aspi fa sapere di aver riaperto il tratto a corsia unica. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale insieme ai tecnici di Autostrade. Alle 5.30 l'autostrada è stata riaperta. A seguito dell'ondata di maltempo durante l'allerta meteo gialla emanata da Arpal ieri in Liguria altre frane si sono verificate nella notte anche a Cogoleto in via Bordin e sulla strada provinciale 456. Un albero è invece caduto a Genova Pegli in via Murta.





