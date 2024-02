Confindustria Nautica al Dubai boat show con le aziende italiane

Confindustria Nautica partecipa alla trentesima edizione del Dubai international boat show, la più significativa fiera internazionale del settore nautico nel Medio Oriente, in scena da domani al 3 marzo, con una "collettiva" di aziende italiane che presenteranno i prodotti di punta. "Confindustria Nautica partecipa al Dubai international boat show da 18 anni, organizzando con soddisfazione una collettiva di aziende italiane insieme a agenzia Ice - dice il presidente dell'associazione nazionale di categoria, Saverio Cecchi -. Gli Emirati arabi uniti rappresentano una delle più dinamiche destinazioni dell'export dell'industria nautica da diporto italiana che ha chiuso il 2022 con un tasso di esportazione dell'88% della produzione cantieristica nazionale".

Nel 2022, le esportazioni di imbarcazioni da diporto e sportive dall'Italia agli Emirati Arabi Uniti, hanno registrato un valore di circa 30,5 milioni di euro (dati Fondazione Edison su dati Istat elaborati per la pubblicazione di Confindustria Nautica Nautica in Cifre Log) posizionandosi fra i primi venti mercati di destinazione dell'export italiano.

La presenza di Confindustria nautica oltre a sostenere la promozione della nautica da diporto italiana, sarà l'occasione anche per promuovere la 64 esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova in programma dal 19 al 24 settembre. Al Dubai International show sarà presentato anche il progetto dell'isola di Sindalah-Neom. "Sicuramente un'opportunità per tutto il cluster nautico, oltre che un mirabile esempio di progettazione all'avanguardia nella scelta di materiali e soluzioni sostenibili e rispettose dell'ambiente circostante", commenta il vicepresidente di Confindustria Nautica Andrea Razeto.



