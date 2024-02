Neve sulla A6, auto contro il guardrail tra Altare e Millesimo

Un incidente si è verificato sull'autostrada A6 Savona-Torino tra i caselli di Altare e Millesimo in direzione Torino, dove un'auto probabilmente a causa della neve è andata a schiantarsi contro il guardrail. Non si registrano feriti, ma sono segnalati diversi chilometri di rallentamenti nella tratta gestita da Autofiori che avvisa gli automobilisti della nevicata in corso sulla A6 tra Marene e il bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della croce bianca di Carcare. Nel tratto, in questo momento, sta nevicando copiosamente e gli spazzaneve sono entrati in azione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA