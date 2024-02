Maltempo, frana sull'autostrada A10, carreggiata chiusa

Una frana è caduta stasera nei pressi della autostrada A10 Genova-Savona che è temporaneamente chiusa tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova per consentire le operazioni di pulizia della sede autostradale. Non risultano mezzi coinvolti e feriti. Sono finiti sulle corsie alcuni detriti provenienti dalla parete laterale dove, a seguito di un evento franoso dovuto al maltempo, le barriere paramassi hanno contenuto la maggior parte dei detriti spiega la società.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, in prossimità dell'uscita obbligatoria, non si registrano turbative alla circolazione in direzione Genova.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA