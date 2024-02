Maltempo: frana sfiora uno scuolabus in Liguria, nessun ferito

Una grossa frana è caduta in via Roma, la provinciale che collega la parte alta e quella bassa di Pieve Ligure, comune nel levante di Genova. A cedere è stato un muraglione di una proprietà privata, che ha isolato la parte alta del borgo con quella bassa. I detriti sono caduti davanti a una macchina che era seguita dallo scuolabus delle elementari con a bordo, tra gli altri, il figlio della sindaca Paola Negro.

Non ci sono feriti. A fare cedere il muraglione le forti piogge delle ultime ore che hanno fatto scattare una allerta gialla in tutta la Liguria.

Una donna che guidava un'auto, colpita da una parte della frana sul cofano, è stata visitata sul posto dai medici di una ambulanza ed ha poi potuto tornare a casa senza bisogno di cure. "Per fortuna non è rimasto nessuno sotto la frana. Soprattutto visto che dietro la macchina c'era lo scuolabus con i bambini appena usciti da scuola. C'era anche mio figlio a bordo. È stato un grande spavento" ha detto la sindaca di Pieve Paola Negro, arrivata immediatamente in via Roma dopo la frana che ha diviso in due il borgo. La Città metropolitana di Genova ha già inviato sul posto i tecnici per capire se il terreno è ancora in movimento e studiare quali misure adottare per il contenimento. Poi dovranno arrivare le ruspe per liberare la strada. Nel frattempo è stato organizzato il piano di emergenza per consentire un eventuale spostamento delle persone che dovessero avere bisogno di cure. "Per quanto riguarda le tempistiche del ripristino - conclude la prima cittadina - temo che possano essere lunghe".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA