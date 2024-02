Maltempo, crolla scala esterna d'accesso a una scuola a Genova

È crollata una scala esterna d'accesso alla scuola Contubernio d'Albertis a Genova San Fruttuoso in via Amarena. Non si registrano feriti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale. Il cedimento si è verificato stamani a seguito delle intese piogge delle ultime ore, che hanno portato Arpal ad emanare l'allerta meteo gialla sul territorio del Comune di Genova.

I detriti di cemento e ferro sono caduti su una macchina posteggiata danneggiandola e hanno colpito una vettura a fianco.

Alle 5 a Genova Struppa in via Trossarelli uno smottamento ha invaso parte della strada: i vigili urbani hanno impostato il senso unico alternato in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza.



