In arrivo 18 milioni per l'area di crisi industriale a Savona

A metà aprile la Regione Liguria pubblicherà i bandi da altri 18 milioni di euro per sostenere gli imprenditori che vogliono investire e creare occupazione nell'area di crisi industriale complessa del savonese. È quanto emerso a Cairo Montenotte durante un incontro tra l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, imprenditori, istituzioni locali, stakeholder territoriali e sigle sindacali.

"Apriremo a metà aprile i bandi dedicati agli investimenti produttivi e alla ricerca e all'innovazione, - annuncia Piana - misure che valgono insieme 18 milioni e che, come accaduto con successo in passato, premieranno primariamente quelle attività che uniscono ai propri investimenti, non solo un maggior incremento di assunzioni, ma un'occupazione stabile e legata al territorio. A settembre, invece, sarà la volta di quello in favore della creazione d'impresa".

L'area di crisi complessa del savonese comprende 21 Comuni della provincia di Savona: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Vado Ligure, Quiliano e Villanova d'Albenga.



