Arriva la prima radio al 100% in lingua ligure

Una programmazione musicale non stop interamente in lingua ligure con la diffusione di oltre 1.700 canzoni che fanno parte del patrimonio dialettale di Genova e della Liguria, interpretato da artisti liguri e non solo, perché sono tanti i 'big' che si sono cimentati in dialetto. Sono le caratteristiche di 'Radio Liguria', la nuova web radio privata no-profit che trasmette 24 ore su 24 canzoni in dialetto ligure, solo ed esclusivamente via internet, raggiungibile così da tutto il mondo.

La radio, fondata dal cantante Massimo Morini dei 'Buio Pesto', ha uno scopo benefico visto che al netto delle spese l'utile annuale sarà devoluto al progetto 'Ambulanza Verde', che si propone di acquistare mezzi di soccorso o attrezzature mediche da donare alle pubbliche assistenze della Liguria.

Le canzoni andranno in diretta senza interruzioni pubblicitarie di alcun tipo e tra gli artisti, oltre ai circa 120 artisti liguri, ci saranno anche grandi imterpreti del calibro di Mina, Massimo Ranieri e Fabio Concato, che si sono cimentati con 'Ma se ghe penso', la canzone simbolo della tradizione genovese.



