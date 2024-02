Al via a Genova la terza edizione dei 'Vini del cuore', la manifestazione enologica che domenica 3 e lunedì 4 marzo animerà il museo diocesano di Genova. L'evento, presentato nella sala della trasparenza della Regione Liguria, ospiterà alcune delle cantine selezionate nelle tre edizioni della guida social 'I Vini del Cuore' con l'organizzazione dell'associazione 'Ampelos'.

Saranno presenti nuove cantine che vogliono farsi conoscere, ai visitatori durante la manifestazione sarà consegnata una cartolina, con cui potranno esprimere il loro giudizio e scegliere il proprio 'vino del cuore'. I dieci vini più votati saranno inseriti nella quarta edizione della guida, che uscirà il prossimo autunno.

"L'evento rappresenta un'occasione di grande interesse per operatori di settore e appassionati - commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing yerritoriale Alessandro Piana -, perseguendo un obiettivo importante e ambizioso: far conoscere sempre di più le nostre eccellenze come specchio del lavoro che sta a monte e del territorio, di cui preservano la bellezza e contrastano la fragilità. Le produzioni enoiche liguri infatti sono connotate dal connubio tra tradizione e innovazione, risultando chiari vettori di crescita nelle diverse comunità di appartenenza".

"Ringrazio l'associazione Ampelos - afferma l'assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli - per essere presente nella nostra città con una manifestazione enologica che promuove il valore culturale del vino e del bere consapevole sostenendo l'intero comparto dell'enogastronomia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA