Studente morto a Sanremo, a Triora oggi è lutto cittadino

Il sindaco di Triora Massimo Di Fazio ha proclamato una giornata di lutto cittadino per oggi, in segno di cordoglio per la morte dello studente Mohtadi Doukhani, 17 anni, che ieri mattina è stato travolto e ucciso da un tir sulla bretella che collega via Frantoi Canal, in frazione Bussana di Sanremo, all'Aurelia. Sua sorella Manar, 15 anni, versa in condizioni gravissime all'ospedale.

I due studenti vivevano con la famiglia nell'antico borgo medievale della Valle Argentina. Per l'intera giornata sono state annullate tutte le manifestazioni previste e sarà, inoltre, rispettato un minuto di silenzio da parte dei commercianti. Il camionista, un romeno, è stato arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose.





