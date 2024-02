Sopralluogo Toti sul cantiere del ponte sul fiume Magra

Il governatore Giovanni Toti ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del nuovo ponte che collegherà Santo Stefano Magra alla piana di Ceparana, nel Comune di Bolano. Un'opera infrastrutturale strategica che riveste un ruolo fondamentale nel potenziamento della rete stradale della provincia della Spezia, contribuendo a ridurre sensibilmente il traffico sulle strade e promuovendo lo sviluppo socio-economico di tutto il territorio. Il sopralluogo, al quale hanno partecipato, oltre al governatore l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini e il sindaco di Bolano Alberto Battilani, ha riguardato il primo lotto dei lavori, al quale seguirà un secondo lotto, che consentirà di collegare il nuovo ponte al raccordo autostradale della A15.

L'infrastruttura, sviluppata interamente dalla Provincia della Spezia, ha visto un finanziamento iniziale da parte di Regione Liguria di 3 milioni di euro per anticipare una parte degli stanziamenti previsti dal bando nazionale (15 milioni e 100mila euro per il primo lotto), garantendo così l'avanzamento delle fasi operative ed esecutive nei tempi previsti. Attraverso questa sinergia, è stato possibile avviare i lavori nel maggio 2023 con completamento previsto entro il 2025. "Proseguono i lavori per il completamento di questa arteria stradale strategica per cittadini e imprese - commentano Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. Si tratta di una infrastruttura che una volta collegata al nuovo casello autostradale porterà benefici in termini di competitività della zona industriale e logistica. Oltre a questo, il traffico sulle strade secondarie sarà alleggerito in via definitiva. Siamo a disposizione del Governo per futuri progetti di co-finanziamento su programmazioni di fondi Fsc e altri fondi strutturali che arriveranno alla nostra regione".



