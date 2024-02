Ragazzo aggredito da gruppo di giovani, è grave

Un ragazzo di diciannove anni è stato aggredito ieri sera da un gruppo di giovani, una decina, in via Cantore a Sampierdarena. Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le volanti che indagano sull'accaduto. Da chiarire se si tratti di una spedizione punitiva o di un tentativo di rapina. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno trovato il ragazzo ferito e sanguinante a terra. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto successo e risalire agli autori. Il ragazzo è uno straniero di origine tunisina che si trova nel centro di accoglienza di via del Campo. A soccorrerlo stati alcuni militi della pubblica assistenza della zona che hanno assistito alla parte finale del violento pestaggio. L'aggressione e avvenuta all'altezza dell'ufficio postale. Secondo quanto ricostruito gli autori dell'aggressione erano una decina di giovani, vestiti di scuro indicati dai testimoni come di probabile origine sudamericana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA