Maxi grandinata nel Ponente, spargisale sull'A10

Una violenta grandinata si è abbattuta, nel pomeriggio, in provincia di Imperia, soprattutto sulla zona del comprensorio sanremese. I vigili del fuoco di Imperia sono stati allertati per tre auto in difficoltà sulle alture di San Romolo, nell'immediato entroterra. Sull'Autofiori, invece, sono stati mobilitati a scopo precauzionale i mezzi spargisale nel tratto compreso tra Sanremo e Taggia, con un occhio particolare al viadotto San Francesco. Nel resto del tracciato, secondo quanto comunicato dalla centrale operativa dell'A10, non risultano problemi.



