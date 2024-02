Comune Genova, a Tursi 'E-mozioni di sport' di Massimo Lovati

Palazzo Tursi ospita la mostra "E-Mozioni di Sport" di Massimo Lovati: un evento che nell'ambito del calendario degli eventi di 'Capitale europea dello sport 2024'. Oltre cento immagini, attraverso le quali Massimo Lovati, celebre fotografo genovese, protagonista assoluto dei più importanti eventi sportivi mondiali, racconta l'impegno, la passione e la bellezza dello sport. La mostra, che sarà inaugurata giovedì 29 febbraio alle 18, sarà visitabile fino al 31 marzo (dalle 9 alle 19). La rassegna offre uno sguardo unico e coinvolgente sul mondo dello sport, attraverso il guizzo creativo e lo stile innovativo di Lovati, che combina perfettamente vivacità, dinamismo e forza espressiva. Da Genova al mondo e ritorno, dalle Olimpiadi ai Mondiali, con "E-Mozioni di Sport" Lovati presenta una selezione delle sue fotografie più significative, preparandosi a coinvolgere il pubblico in una straordinaria esperienza visiva. In mostra volti, dettagli, gesti di atleti in azione ritratti da un artista capace di cogliere gli aspetti più emblematici delle grandi imprese sportive, grazie a una continua sperimentazione e a un lungo lavoro di ricerca tecnica ed estetica sul movimento. "Siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Palazzo Tursi la mostra "E-Mozioni di Sport" - ha detto l'assessore allo Sport Alessandra Bianchi - Scatti diventati iconici "partiti" da Genova e arrivati fino alle più importanti competizioni, dai Mondiali alle Olimpiadi, capaci di immortalare e raccontare la cultura sportiva da un punto di vista inedito racchiudendo in sé tutti quei valori intrinsechi al mondo dello sport. Genova" La mostra "E-Mozioni di Sport" ha Canon Italia come partner culturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA