Stadio Ferraris, club Genoa e Samp a Tursi per esame progetto

Oggi si sono riunite a Palazzo Tursi le due società Genoa e Sampdoria per esaminare il progetto di ristrutturazione dello Stadio Luigi Ferraris, al fine di renderlo compatibile alle aspettative dei cittadini e dei tifosi per uniformarlo alle norme per la selezione di Uefa Euro 2032. L'amministrazione ha condiviso il progetto ed esprime soddisfazione per l'allineamento delle due società che stanno lavorando congiuntamente con lo scopo di presentarlo in breve tempo.



