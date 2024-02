Chiuso tratto A7 per due valigie sospette abbandonate

Allarme bomba sull'autostrada A7 per due grosse valigie rigide abbandonate nei pressi dell'area di servizio di Isola del Cantone in direzione Genova. Sul posto stanno intervenendo gli artificieri della questura, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per consentire le operazioni è stato chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera. Le due valigie sono dentro un canale. Sono state notate da alcuni viaggiatori che hanno chiamato la centrale operativa della stradale.



