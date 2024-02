Chiavari fa l'ultimo passo per recuperare il Teatro Cantero

Il Consiglio comunale di Chiavari (Genova) ha dato mandato alla giunta di portare avanti ogni azione per acquisire il Teatro Cantero, chiuso da anni. La delibera, approvata con i soli voti della maggioranza, consente anche l'avvio delle trattative con soggetti privati interessati ad investire nella ristrutturazione della storica sala, valutando la miglior forma di collaborazione pubblico-privata per la gestione futura. "È un impegno che ci permette di realizzare un progetto fondamentale. Abbiamo completato l'ennesimo tassello per la riapertura e la creazione di un centro congressi diffuso in un'area strategica della città, tra Palazzo Rocca, l'Auditorium e la Farmacia dei Frati - afferma il sindaco Messuti -. Siamo partiti da una valutazione tecnica e dalla perizia dell'Agenzia delle Entrate che ha confermato il valore di 2 milioni. La proprietà si impegna a vendere alla cifra stabilita. Ci sono state interlocuzioni con Regione e la richiesta presentata con i sindaci del Tigullio per accedere al fondo strategico. Abbiamo negoziato con diversi privati disponibili ad investire nel recupero e tra questi c'è la società Duferco del dottor Gozzi che domani presenterà un progetto di restauro e ammodernamento. Ulteriori finanziamenti verranno chiesti anche al Ministro della Cultura".

"Il Cantero è un punto di riferimento per tutto il comprensorio, ha notevole pregio architettonico e storico e rappresenta un'occasione importante per valorizzare ulteriormente il polo culturale di piazza Matteotti, su cui stiamo lavorando per la riqualificazione di piazza Verdi e del parco di Villa Rocca, rendendolo a tutti gli effetti un centro polifunzionale vivo e capace di ospitare congressi, spettacoli, proiezioni e rappresentazioni - aggiunge Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale e vicesindaco metropolitano -.

Città Metropolitana, attraverso il Ministero, ha già stanziato 100 mila euro di finanziamento a seguito della progettazione presentata due anni fa dalla proprietà del teatro. Anche grazie all'intervento di Regione Liguria potremo vedere finalmente riaperto il Cantero".



