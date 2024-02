Oltre 52 milioni per la competitività delle imprese in Liguria

"Sono oltre 52 i milioni in arrivo stanziati dalla Regione Liguria per sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese": lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana a Imperia durante un incontro alla Camera di Commercio Riviere di Liguria con la partecipazione del presidente Enrico Lupi.

A partire dai 39 milioni di 'Garanzia Artigianato Liguria' e 'Cassa Commercio Liguria', strumenti dedicati all'accesso al credito agevolato delle imprese dell'artigianato e del commercio, che dal prossimo primo marzo consentiranno a tutti gli interessati del settore di richiedere finanziamenti a tassi agevolati e garantiti dalla Regione Liguria.

Con l'ulteriore possibilità per alcune tipologie di imprese, quelle di qualità, giovani, femminili, storiche, neo costituite o dell'entroterra, di richiedere un contributo a fondo perduto fino a 30 mila euro a domanda a copertura del 50% degli investimenti effettuati. Sono già attive le misure a favore degli investimenti in efficientamento energetico (10 milioni, scadenza: 29 febbraio), economia circolare (1 milione, scadenza: 17 marzo), competenze aziendali (1 milione, scadenza: 15 marzo) e innovazione e digitalizzazione delle imprese logistiche (1 milione, scadenza: 29 febbraio).

"Opportunità importanti che vanno nella direzione del supporto e della crescita economica delle imprese", sottolinea Piana. "Regione Liguria ha fatto uno sforzo finanziario importante e confidiamo che, questa sinergia produttiva con il Sistema camerale e con le associazioni di categoria, porti importanti risultati sul territorio", commenta Lupi. Le domande sono presentabili, per quanto riguarda i bandi attualmente attivi, sul portale 'Bandi On Line' di Filse.



