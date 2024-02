Elezioni europee, nuovi seggi per oltre 34.000 genovesi

Saranno 34mila i genovesi a dover cambiare seggio elettorale alle europee dell'8 e 9 giugno.

Lo comunica il Comune di Genova spiegando che alla base della scelta ci sono "il ripristino della coerenza territoriale, la continuità didattica, il miglioramento dell'accessibilità e la richiesta di altre istituzioni".

La decisione è stata presa seguendo prima di tutto i principi di razionalizzazione e di semplificazione delle operazioni di voto, tenendo conto anche dell'accessibilità. - spiega l'assessore comunale ai Servizi civici Marta Brusoni - Abbiamo scelto alcuni trasferimenti per garantire la continuità didattica, altri sono stati richiesti dalle scuole e da altre istituzioni, andando anche a ripristinare la coerenza territoriale delle sezioni elettorali, precedentemente situate in sedi fuori dal Municipio. Infine, alcune scuole, in questo momento, sono oggetto di importanti operazioni di manutenzione straordinaria e pertanto non utilizzabili come seggio. Nelle prossime settimane gli uffici comunali attiveranno azioni di comunicazione per informare i cittadini residenti".



