++ Toti,contrari a terzo mandato chi in Parlamento da decenni ++

"Sul terzo mandato c'è un gigantesco cortocircuito politico in una Repubblica dove i parlamentari contrari ad ulteriori mandati per governatori e sindaci talvolta siedano in Parlamento dagli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, quindi una sorta di era geologica fa". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti commentando la bocciatura dell'emendamento della Lega sul terzo mandato in commissione al Senato. "Questo avviene in una Repubblica dove non c'è un limite per il presidente del Consiglio e per i ministri - ha aggiunto Toti -Dove il Governo sta discutendo sulla elezione del primo ministro in forma diretta".



