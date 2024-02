Piaggio Aerospace, sono cinque le offerte vincolanti arrivate

Sono cinque le offerte vincolanti arrivate alla scadenza del 30 gennaio per acquistare Piaggio Aerospace, l'azienda aeronautica italiana con stabilimenti a Villanova d'Albenga (Savona) e Genova. Lo annuncia il sottosegretario al Mimit Massimo Bitonci rispondendo a un'interrogazione in commissione Attività produttive della Camera.

Le offerte, ha specificato, "sono in corso di valutazione da parte dei commissari straordinari". L'azienda ha 850 lavoratori diretti a cui vanno aggiunti una cinquantina di dipendenti dell'azienda dell'indotto Laer.

Nella seduta odierna il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo, su proposta del Pd, che chiede di "esplorare la possibilità che Leonardo entri in Piaggio Aerospace come partner strategico e che il Ministero provveda alla convocazione urgente delle parti sociali".



