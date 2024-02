Morti su lavoro, 26 febbraio presidio Cisl Liguria sotto Regione

Nell'ambito della mobilitazione nazionale Cisl contro gli infortuni e le morti sul lavoro, contestualmente alle assemblee che si stanno tenendo in questi giorni, la Cisl Liguria ha organizzato davanti al Palazzo della Regione lunedì 26 febbraio alle ore 16 un presidio regionale "Tutti devono mettere in priorità l'impegno di fermare questa scia di sangue - ha detto il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri -. Durante il presidio presenteremo il nostro documento di proposta per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro".



