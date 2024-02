Metropolitana Genova, in arrivo 14 treni di quarta generazione

Il primo dei quattordici nuovi treni di quarta generazione per la metropolitana di Genova realizzati dallo stabilimento Hitachi Rail di Pistoia entrerà in servizio a dicembre, mentre gli altri saranno aggiunti alla frequenza di uno al mese. Lo comunica l'assessore comunale ai Trasporti Matteo Campora al termine di una visita con una delegazione di tecnici del Comune e di Amt nella fabbrica del capoluogo toscano.

Ciascun veicolo, bidirezionale e lungo 39 metri, sarà composto da 4 semicasse con una capacità complessiva di 290 passeggeri, di cui 48 seduti. Circoleranno in composizione doppia, quindi per una lunghezza complessiva di 78 metri e una capacità di ospitare 580 viaggiatori. Saranno dotati di aria condizionata e di un sistema informativo per il pubblico.

Inoltre, affinché sia garantita una maggiore flessibilità di esercizio, questi treni sono realizzati in modo da poter operare in accoppiata anche con i veicoli di terza generazione attualmente in servizio.

"È stato un grande piacere poter visitare gli stabilimenti di Hitachi Rail e vedere da vicino la qualità e l'avanzamento della produzione dei treni che renderanno la nostra metropolitana all'avanguardia a livello europeo - afferma Campora -.

L'estensione della metro, che consideriamo un asset strategico del trasporto pubblico locale, è per noi un obiettivo prioritario".

Il valore dell'appalto, che dopo apposita procedura di gara Amt ha aggiudicato a Hitachi Rail nel 2021, ammonta a circa 70 milioni per la produzione e messa in servizio dei convogli.





