Un camion che trasportava frutta è andato a fuoco la scorsa notte in A7, all'altezza dell'area di servizio Campora in direzione Milano. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quattro ore prima di domare le fiamme. È stata chiusa una corsia e il traffico è stato gestito dalla polizia stradale. Il camionista non è rimasto ferito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA