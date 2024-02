Grave incidente stradale stamani a Genova Sestri Ponente in via Soliman, dove due motociclisti si sono scontrati. Un 42 enne è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale l'uomo si trovava alla guida di uno scooter che per cause ancora da accertare è andato a scontrarsi contro un altro motociclo. Stabilizzato dal personale del 118 e stato trasferito d'urgenza al policlinico.



