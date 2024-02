Motociclista si schianta contro motocarro a Sanremo, è grave

Grave incidente sull'Aurelia Bis a Sanremo nella galleria tra Bussana e Valle Armea, dove un motociclista si è schiantato contro un motocarro in panne. Il guidatore dello scooter, un uomo di 66 anni rimasto ferito in modo grave, dai primi accertamenti non si sarebbe accorto dell'interruzione del traffico ed ha preso in pieno il motocarro. Ha riportato un politrauma ed è stato intubato dal personale sanitario del 118 intervenuto con un mezzo della croce verde di Arma. È stato anche allertato l'elisoccorso per il trasbordo dell'uomo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.





