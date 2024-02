Migranti, in calo i respingimenti dalla Francia a Ventimiglia

Negli ultimi 10 giorni i respingimenti di migranti da parte della polizia francese al confine di Ventimiglia "sono diminuiti da una media giornaliera di cinquanta-sessanta, con punte che in estate arrivano a novanta, a dieci-venti al giorno". Lo segnalano alcune ong impegnate nell'accoglienza intervistate dall'edizione genovese de 'la Repubblica', che ha incrociato i dati con le carte rese disponibili dai ministeri italiano e francese.

Qualcosa sembra essere cambiato al confine che nel 2015 la Francia decise di bloccare tra le proteste di centinaia di migranti ammassati sulla scogliera di Ventimiglia. Non si tratterebbe di un calo semplicemente collegato alla stagione invernale, quando gli arrivi dei migranti in Italia calano.

Secondo 'la Repubblica' si tratta di "un ritorno apparente al rispetto delle normative comunitarie in tema di immigrazione, dopo le ripetute violazioni denunciate in questi anni, che si spiega con il recepimento da parte della Francia della sentenza del Consiglio di Stato transalpino di inizio mese, con cui è stato accolto l'ultimo pronunciamento sul tema della Corte di Giustizia europea, che nel 2023 aveva giudicato illegittimi i respingimenti forzati diretti, ormai diventati una prassi. Un passaggio dovuto ma inaspettato, nonostante l'azione legale che ha portato alle sentenze sia stata avviata da un ampio fronte di associazioni francesi già 5 anni fa, che a 4 mesi dalle Europee certifica una volta per tutte il peso del cortocircuito comunitario nella gestione politica del fenomeno migratorio".





