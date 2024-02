La Procura sospende il funerale dell'85enne investito a Cogorno

La Procura di Genova ha sospeso i funerali dell'imprenditore edile 85enne Michelangelo La Vite investito da un'autovettura il 7 febbraio scorso a San Salvatore di Cogorno nei pressi del cantiere per la costruzione della rotatoria vicina al ponte di Caperana. Le esequie avrebbero dovuto svolgersi oggi pomeriggio a Chiavari nella chiesa di Sampierdicanne. Dalle indagini emerge il sospetto che l'imprenditore edile nonostante l'età stesse lavorando e seguisse i lavori stradali e che a investirlo sia stato un operaio dell'impresa di famiglia.

La salma resta per il momento a disposizione della magistratura mentre i carabinieri della compagnia di Sestri Levante stanno svolgendo indagini sull'incidente stradale.

L'uomo subito soccorso e ricoverato in osservazione è morto dopo dieci giorni senza riprendere conoscenza ed i funerali a cura di una impresa di pompe funebri di Recco avrebbero dovuto, secondo i manifesti affissi, svolgersi oggi alle 15 a Chiavari ma tutto è sospeso in attesa di sapere se sarà chiesta l'autopsia per capire in quale parte del corpo l'uomo sia stato colpito dal mezzo che gli ha procurato la caduta mortale.



