I lavoratori di Arte in sciopero scendono in piazza a Genova

I lavoratori dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (Arte) in sciopero sono scesi in piazza a Genova davanti alla Prefettura e a De Ferrari per chiedere il rinnovo del contratto fermo dal 2021. "Siamo in piazza per rivendicare una maggiore valorizzazione sia dal punto di vista economico sia professionale, soprattutto serve un adeguamento per stare al passo con l'inflazione", dichiara il sindacalista della segreteria Uil Fpl Liguria Marco Vannucci.

Sono circa 250 i dipendenti di Arte in Liguria. "Siamo qui per il rinnovo del contratto già scaduto degli enti che si rifanno a Federcasa - spiega la segretaria Fp Cgil Genova per le funzioni locali Paola Notari - lo scorso contratto aveva avuto un aumento contrattuale molto basso dovuto al periodo pandemico, con l'intento di recuperare al prossimo contratto. Abbiamo iniziato una contrattazione con Federcasa che ha fatto una proposta irricevibile, il 2,5% in più, l'ultima offerta è il 6% che per noi è comunque ancora insufficiente per recuperare l'inflazione".

Nel corso del presidio i sindacati hanno incontrato l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola.

"All'assessore - sottolinea la segretaria Fp Cisl Liguria Maria Teresa Marras - chiediamo che intervenga presso Federcasa per aver un rinnovo dignitoso per tutti questi lavoratori in piazza, visto che l'ultimo era stato rinnovato al ribasso".



