Donna muore investita da un treno a Imperia

Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Vallecrosia (Imperia). L'incidente ha coinvolto il treno regionale 3116 Torino-Ventimiglia verso le 10.50. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la polizia, ma non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente ha perso la vita anche il cane della donna.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre la circolazione sulla linea Genova-Ventimiglia è stata sospesa per circa un'ora tra Sanremo e Ventimiglia. Il treno è fermo sul marciapiede della stazione ed è atteso l'arrivo dell'autorità giudiziaria. Alle 11.30 è stata concessa l'autorizzazione alla ripresa della circolazione ferroviaria nel Ponente ligure alternata su un solo binario tra le stazioni di Bordighera e Ventimiglia con ritardi previsti fino a un'ora.



