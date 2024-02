Cocaina nascosta in slot e biliardi, un arresto ad Albenga

La cocaina e l'hashish erano nascoste in ogni angolo del locale, persino dentro alle slot machine e alle gambe del tavolo da biliardo: è quanto emerso da un'operazione antidroga congiunta portata a termine dai carabinieri, dalla guardia di finanza e dalla polizia locale, che hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio il titolare di un circolo privato di Albenga (Savona).

Con l'ausilio del nucleo cinofilo dei carabinieri di Villanova d'Albenga sono stati scoperti circa 130 grammi di cocaina ed altrettanti di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la vendita. Il continuo movimento di persone all'ingresso del locale ha insospettito le forze dell'ordine che all'interno si svolgessero attività irregolari e che venisse anche utilizzato come base per lo spaccio di droga. Quindi è scattato il blitz.

Sequestrati anche circa 21mila euro in banconote di vario taglio e diversi preziosi d'oro, ritenuti essere dagli investigatori parte dei proventi della vendita dello stupefacente, che erano stati nascosti all'interno della gettoniera di una delle slot machine.

Oltre al denaro contante e preziosi sono state anche rinvenute nella disponibilità del proprietario banconote false da 50 e 20 euro e sono state accertate violazioni relative al mancato rispetto della normativa contro il gioco d'azzardo.

All'interno del locale è stata altresì riscontrata la presenza di 10 cittadini extracomunitari, tutti non tesserati come soci del circolo e con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.



